شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يواجه غانا خلال أكتوبر المقبل في فاصلة التأهل لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى منتخب مصر للسيدات لكرة القدم اخطارا لخوض المواجهة الحاسمة أمام نظيره الغاني في شهر أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2024 التي تستضيفها المغرب، يأتي هذا الموعد بناءً على إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

ويُعد هذا اللقاء بمثابة فاصلة مباشرة، حيث سيتأهل الفائز من هذه المواجهة المرتقبة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وفي حال تمكن منتخب مصر للسيدات من تخطي عقبة غانا القوية، سيضمن تأهله إلى البطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مشاركتيه السابقتين في نسختي 1998 و2016. هذا الإنجاز سيمثل دفعة كبيرة للكرة النسائية المصرية ويؤكد على تطورها المستمر.

تتطلع الجماهير المصرية لدعم سيدات الفراعنة في هذه المباراة المصيرية، أملًا في رؤيتهن يمثلن مصر في المحفل القاري الكبير بالمغرب.