شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحسم مصير المعارين وأجانب سيراميكا بعد كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا تأجيل حسم ملف المعارين واللاعبين الأجانب إلى ما بعد انتهاء الفريق من بطولة كأس عاصمة مصر التي حصد الفريق لقبها في آخر موسمينحيث خاض الفريق مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمس أمام الإسماعيلي على أن يخوض لقاء العودة الأحد المقبل.

ويحسم على ماهر موقف اللاعبين المعارين في سيراميكا والأجانب بعد البطولة، حيث يمتلك الفريق عدة لاعبين معارين من أندية أخرى وذلك بعدما فعل بند شراء الثنائى إسلام عيسى والجنوب أفريقي فخرى لاكاى من بيراميدز.

وهناك لاعبون ينتظرون حسم موقفهم مثل مازن ياسر المعار من الجونة، وعبد الله مجدى من بيراميدز، كما يحسم موقف المعارين خارج سيراميكا مثل صديق أوجولا مع بيراميدز، صامويل أمادى مع سموحة، وجبريل شيكودى مع بتروجت، فيفور أكيم مع الجونة، كناريا مع سموحة.

كما يحسم على ماهر أيضا موقف اللاعبين الأجانب فى الفريق جاستن آرثر والجزائرى أحمد القندوسى والمغربى أحمد بلحاج، والجزائرى عمر بلخير، بالإضافة إلى المعارين.

وأنهى سيراميكا مسابقة الدورى محتلاً المركز السادس برصيد 37 نقطة بمجموعة المنافسة على اللقب.