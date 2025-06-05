شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر باتحاد الكرة: عقد زيزو مع الزمالك ينتهى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم ،الخميس، فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز في نهائى كأس مصر اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد القاهرة فى الثامنة والنصف مساء.

وكشف مصدر باتحاد الكرة عن موقف عقد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مع ناديه من حيث الانتهاء من عدمه ، وقال المصدر لـ"الخليج 365" أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الحالي والذى ينتهى بنهائى كأس مصر.

وأضاف المصدر : بعد مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائى الكأس، يحق لأى نادٍ إعلان التعاقد مع زيزو كونه لاعبًا حرًا.

فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مسئول بالزمالك، أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة أخطرتهم بعدم اختصاصها بنظر الشكوى المقدمة ضد زيزو ، مؤكداً أن لجنة الانضباط أخطرتهم بعدم الاختصاص فى نظر شكوى اللاعب كونها ليست جهة الفصل في مثل هذا النوع من الشكاوى.

وكان الزمالك أرسل خطاباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه باستمرار "زيزو" مع النادى ليوم 12 يونيو المقبل وهو موعد إنتهاء بطولة كأس عاصمة مصر.