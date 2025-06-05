شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر، بالمباراة التى يسعى من خلالها كل فريق لتحقيق هدفه من خلالها، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب خلال الموسم، بعد ضياع الدورى و الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر، بينما بيراميدز يطارد اللقب الثانى للموسم الثانى على التوالى.

نرصد فى السطور التالية 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز..

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز فى الثامنة و النصف من مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، حيث تنقل قناة أون سبورتس المباراة مع ستوديو تحليلى يضم كوكية من النجوم.

حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة النهائية لبطولة كأس مصر لموسم 2024/2025، والتي ستجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز، ووفقًا للإعلان الرسمي، تم تعيين الحكم الدولي محمود بسيوني حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: حكم مساعد 1: سامي هلهل ، حكم مساعد 2: يوسف البساطي ، حكم رابع: محمد يوسف.

وفيما يتعلق بتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، سيتولى قيادة غرفة الفار كل من: حكم VAR: حسام عزب حكم VAR مساعد 1: أحمد توفيق طلب VAR SUPPORT: وائل فرحان

التشكيل المتوقع للزمالك وبيراميدز فى نهائى الكأس

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد صبحي،في خط الدفاع: محمود الونش، محمود بنتنايج، حسام عبد المجيد ، عمر جابر،في خط الوسط: نبيل عماد "دونجا، محمد شحاته، عبدالله السعيد،خط الهجوم: مصطفى شلبي ،ناصر منسي ،ناصر ماهر.

فى المقابل من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي،خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه،خط الهجوم: مروان حمدي - أحمد عاطف قطة – إبراهيم عادل.

صعود الزمالك وبيراميدز لنهائى كأس مصر

تأهل بيراميدز لنهائى الكأس بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا، ليضرب الثنائى موعداً مهماً اليوم لفض الاشتباك وحسم هوية بطل المسابقة هذا الموسم الذى مازال حائراً بين خبرة الأبيض وطموح الفريق السماوي.

موقف الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

أنهى الزمالك بطولة الدورى الممتاز، فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة، بينما جاء بيراميدز فى الوصافة برصيد 56 نقطة، خلف الاهلى المتوج باللقب بفارق نقطتين.