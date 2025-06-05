شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار أمس الأربعاء، عن مباريات ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، بين الإسماعيلى وسيراميكا، والبنك الأهلى وإنبى، التي شهدت إثارة وقوة بين الأندية.

موعد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر الأحد 8 يونيو

سيراميكا × الإسماعيلي – استاد الدفاع الجوى – الثامنة مساءً

إنبي × البنك الأهلي – استاد بتروسبورت – الثامنة مساءً

مباراة المركز الثالث: 12 يونيو في الخامسة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

مباراة النهائي: 12 يونيو في الثامنة مساءً ويتم تحديد الملعب المستضيف لاحقًا.

وبذلك سيقام النهائي يوم 12 يونيو المقبل بدلا من 14 يونيو كما كان محددا من قبل.

ويحمل سيراميكا لقب آخر نسختين، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت، مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.