الامارات | فلكناز: موسم استثنائي لسلة المراحل السنية في الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو شركة نادي الوصل للألعاب الجماعية مشرف كرة السلة وألعاب القوى في النادي، خيام عبدالعزيز فلكناز، أن نجاح فرق المراحل السنية (البراعم - الأشبال - الناشئين - الشباب) في حصد ستة ألقاب بطولات كرة سلة في موسم 2024-2025، يمثل ثمرة استراتيجية عمل استُهلت قبل ثلاث سنوات، وركزت على العناصر الوطنية في بناء فرق مستقبلية من المواهب، قادرة على استعادة هوية «الإمبراطور» ليس على صعيد النتائج فحسب، بل كرافدٍ أساسي للدماء الشابة للمنتخبات الوطنية.

وقال فلكناز لـ«الإمارات اليوم»: «إنه موسم استثنائي لسلة المراحل السنية في نادي الوصل، يمثل ثمرة عمل جماعي، بدعمٍ من إدارة النادي، في مواصلة الاستراتيجية التي استُهلت قبل ثلاث سنوات، باستعادة هوية الوصل في لعبة سطرت خلالها فرق النادي لفترات طويلة إنجازات لافتة، ومثلت على الدوام الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية».

وأوضح: «العمل برؤى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهاته في التركيز بفرق النادي على عودة البناء من المراحل السنية، كان الأساس في استراتيجيتنا، لننجح هذا الموسم في حصد ثنائية مرحلة البراعم في الكأس والدوري، ومثلها على صعيد فريق الناشئين، بجانب تتويج فريق الشباب بكأس الإمارات، ومثله على صعيد فريق الأشبال».

وأضاف: «منذ دخولي الإدارة في 2021 وضعنا خطط العمل مع المدربين والإداريين، بأن العمل على القواعد السنية يمثل الركيزة في عودة اللعبة بالنادي إلى مكانتها الطبيعية، في استراتيجية واصلت دعمها للفريق الأول، وإنما مع التركيز بصورة أكبر على مواهب النادي من فرق المراحل، وهو ما أكدته ليس النتائج فحسب، بل في إثبات هذه المواهب مكانتها وفرض حضورها في قوائم المنتخبات الوطنية».

وتابع: «حرصنا خلال الموسم الحالي، على مطالبة الأجهزة الفنية بالدفع بالمواهب الشابة، خصوصاً من مرحلة الناشئين للوجود ضمن الفريق الأول، في فرصة سانحة لإكسابهم خبرات المباريات القوية».

واختتم: «سلة الوصل مثلت على الدوام شريان رفد المنتخبات، وكانت السباقة في جيلها الذهبي في التمثيل الخارجي المشرّف لسلة الإمارات، وأبرزها حصول فريق النادي في عام 2008 على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا الـ19 للأندية الأبطال».