الامارات | سبيت خاطر: توقيت عودة علي صالح وماجد حسن إلى المنتخب جيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المحلل الفني واللاعب الدولي السابق في كرة القدم، سبيت خاطر، إن مهمة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مواجهة نظيره الأوزبكي، اليوم، في أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة في الدور الحاسم لحساب المجموعة الأولى، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليست صعبة ولا مستحيلة، واصفاً إياها بـ«أنها أهم مباراة» بالنسبة للمنتخب في حلم الوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات بعد مونديال 90 في إيطاليا، مشيراً إلى أن المسؤولية الأكبر في هذه المباراة تقع على عاتق اللاعبين من خلال الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم الفنية، مؤكداً أن عودة كل من علي صالح وماجد حسن إلى المنتخب جاءت في توقيت جيد، وأنه يثق بقدرة المدرب كوزمين على تحقيق الحلم، وأن المنتخب قادر على التأهل.

وقال خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «المهمة ليست صعبة ولا سهلة في الوقت ذاته، وتحتاج إلى التركيز بشكل كامل على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة»، مضيفاً «من خلال خبرتي الكبيرة في كرة القدم فإن بعض الأمور في الرياضة تحتاج إلى الثقة بالقدرة على تحقيق الفوز، لذلك فإن اللاعبين مطالبون بالاجتهاد في كل الأمور الفنية الخاصة بالمباراة».

وأشار سبيت خاطر إلى أنه كلاعب دولي سابق واجه الظروف الصعبة نفسها التي يواجهها المنتخب حالياً عندما كان لاعباً مع نادي العين بعدما كانت هناك شكوك في تحقيق الحلم، لكن العين نجح في التغلب على هذه الظروف وصولاً إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للأندية للمرة الأولى في تاريخه 2003، وذلك من خلال تكاتف الجميع والإصرار.

وقال سبيت خاطر بخصوص التشكيلة المتوقعة التي يلعب بها كوزمين مباراة اليوم «لا أريد التحدث عن التشكيلة بشكل كبير، وإنما عن العناصر التي ستكون مؤثرة في هذه المباراة، وإن عودة اللاعب علي صالح تعد جيدة في توقيت جيد، وكذلك الأداء المميز الذي ظل يقدمه ليما، وكذلك كايو لوكاس بجانب عودة ماجد حسن من خلال توهجه في الفترة الماضية، بجانب وجود ماركوس مليوني وساشا ولوان بيريرا، لذلك فإن المنتخب أصبح يضم أسماء يمكن التعويل عليها في هذه المرحلة، ويمكننا القول إن لدينا منتخباً لديه القدرة على الانتقال من مرحلة إلى أخرى».

واعتبر سبيت خاطر عودة علي صالح إلى صفوف المنتخب مجدداً جاءت نتيجة أنه فرض نفسه، فضلاً عن قناعة المدرب كوزمين بصورة كبيرة بإمكاناته الفنية، مشيراً إلى أن عودة علي صالح ليست شرطاً أن تكون مخالفة لقناعة المدرب السابق باولو بينتو.

واسترسل خاطر «هناك قناعة كبيرة من قبل المدرب كوزمين بالأسماء الموجودة، وأن الأمر المميز في هذا التوقيت أن كل اللاعبين الذين تم اختيارهم شاهدهم المدرب، وهم يلعبون عكس ما كان يحدث في السابق».

وأكد سبيت خاطر أنه كان يفضل أن يخوض المنتخب مباريات ودية قبل مواجهة أوزبكستان، حتى يحصل اللاعبون على تجانس جيد، وحتى يعرف اللاعبون بعضهم بعضاً بصورة أكبر.

وأكمل خاطر «أتوقّع أن يقوم كوزمين بإشراك اللاعبين الذين يستوعبون الخطة الفنية التي يلعب بها».

وعن أبرز الأسلحة التي يمكن للمنتخب استخدامها في هذه المباراة، أكد سبيت خاطر أنها تكمن في إيمان اللاعبين بقدرتهم على تحقيق الفوز.

وبخصوص النصائح التي يمكن أن يقدمها إلى كوزمين، قال خاطر «ثق بأنك قادر على نقل المنتخب إلى المرحلة التي يتوقعها الجميع، واحرص على أن تكون عند حسن ظن الجميع».