الامارات | «شاهين للرجبي» يشارك في «سباعيات البرتغال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر، اليوم، بعثة فريق شاهين للرجبي إلى البرتغال للمشاركة في البطولة الدولية للسباعيات، التي تشارك فيها ثمانية فِرَق، وتنطلق السبت، وتستمر يومين ضمن المهرجان الرياضي الذي يقام سنوياً بمدينة فيلا ريال دي سانتو أنطونيو، ويضم أيضاً ألعاب التنس والبادل والكرة الشاطئية والهوكي والغولف والسباحة.

ويترأس البعثة أمين عام اتحاد الرجبي، محمد سلطان الزعابي، والجهاز الفني الذي يضم المدرب أبولو بيرليني، ويوسف شاكر، وخلدون المليح، والإداري نزار مهران، و12 لاعباً.

ويخوض شاهين ثلاث مباريات في اليوم الأول ضمن المجموعة الثانية، وفي اليوم الثاني، تقام النهائيات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما تقام مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وأكد الزعابي أن فريق شاهين يواصل مشاركاته وبرنامج إعداده ضمن خطة تجهيز اللاعبين المواطنين للمنتخبات الوطنية، حيث نعول على هذا الفريق في تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين المواطنين وتأهيلهم بشكل صحيح للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن فريق شاهين يشارك في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المحلي، ويقدم مستويات جيدة، وفي نسخة الموسم الحالي صعد لنهائي الدوري، وهو ما يعد قفزة نوعية وفنية للفريق، وأيضاً فاز بلقب بطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي، التي أقيمت في منطقة ساندكا الماليزية، ودفع به الاتحاد للعب خمس مباريات ودية أمام منتخب كرواتيا خلال معسكرهم في دبي، وحصيلة المباريات المسجلة للاعبين المواطنين في الفريق كبيرة، والنتائج أيضاً مؤشر جيد إلى تطور المستوى الفني.

وأشار الزعابي إلى أن الاتحاد لديه أيضاً فريق المها الخاص بالفتيات، ولديه برامج لتجهيز اللاعبات المواطنات، ودائماً ما توجد لاعبات فريق المها في منتخب السيدات بالبطولات، حيث يتم الدفع باللاعبات تدريجياً.

ونوه بأن استراتيجية اتحاد الرجبي هدفها انتشار اللعبة وجذب اللاعبين المواطنين واللاعبات أيضاً لممارستها وتوسيع القاعدة، وهو ما يعود بالفائدة على منتخباتنا الوطنية في المستقبل، خاصة أن طموحاتنا هي التأهل لمونديال الرجال، وبعدها التطلع إلى الأولمبياد، ودائماً ما نبني استراتيجياتنا وأهدافنا لسنوات.