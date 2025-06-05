الامارات | الشارقة «الأكثر مخالفات».. والعين ينال جائزة اللعب النظيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الموسم المنصرم من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم حصول الأندية الـ14 المشاركة بالبطولة على 711 بطاقة صفراء، خلال 182 مباراة شهدتها منافسات البطولة لنسخة 2024-2025، بنسبة 3.9 بطاقات في المباراة الواحدة، في حين بلغت حصيلة البطاقات الحمراء 41 بطاقة.

وكان نصيب الشارقة وصيف البطولة 62 بطاقة، مسجلاً أعلى حصيلة بين الأندية، في حين نال العين جائزة اللعب النظيف، كونه أقل الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء (39 بطاقة فقط).

وحلّ شباب الأهلي في المركز الثاني مسجلاً 61 بطاقة صفراء، ثم عجمان ثالثاً في عدد البطاقات الصفراء بـ59 بطاقة، وجاء كلباء وخورفكان بالمركز الرابع بـ54 بطاقة وتبعهما النصر بـ53 بطاقة، ثم البطائح (52 بطاقة)، والوصل ودبا الحصن (49 بطاقة)، والجزيرة (48 بطاقة)، والعروبة (46 بطاقة)، وبني ياس (43 بطاقة)، بينما جاء الوحدة ثاني أقل الفرق حصولاً على البطاقات الصفراء (42 بطاقة).

وسجل بني ياس أعلى حصيلة في البطاقات الحمراء بسبع بطاقات، وجاء بعده الوصل بخمس بطاقات حمراء، وأربع بطاقات للشارقة وخورفكان، وثلاثة لكل من أندية عجمان وكلباء ودبا الحصن والعين، وبطاقتان لشباب الأهلي والجزيرة والعروبة، وبطاقة واحدة للوحدة، والنصر، والبطائح.

من جهته، علق الحكم الدولي السابق، عبدالله العاجل، على الأرقام المسجلة للبطاقات الملونة عن الموسم المنصرم، مؤكداً أنها «نسبة جيدة وكان من الممكن أن تزيد عن الأعداد المُعلنة».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك بطاقات صفراء وحمراء غير مستحَقة حصل عليها اللاعبون، في وقت لم يتم إشهار بطاقات ملونة في بعض المواقف كانت تستحق عقوبة إدارية من جانب الحكام».

وأضاف: «تسجيل مُعدل أربع بطاقات صفراء في المباراة الواحدة عطفاً على قوة المنافسة التي شهدها الموسم الماضي يُعد جيداً للغاية، ومن الطبيعي جداً أن يأتي الوصيف والمتصدر في طليعة الأندية التي حصلت على البطاقات الصفراء، كونهما يتنافسان على اللقب، وطبيعي أن يكون أداء لاعبيهم قوياً في الكثير من الأوقات من أجل تحقيق الفوز».

وأكمل: «استوقفني في الموسم الماضي كثرة إيقاف المباريات بسبب تدخلات الفار، ونسبة اعتماد الحكام على الفار كان مبالغاً فيها، كان يُفترض أن يكون الفار عاملاً مساعداً للصافرة شأنه شأن الحكم المساعد، لكن ما حدث أن تقنية الفيديو كان لها اليد الطولى في الكثير من القرارات المهمة في المباريات، وهذا أمر يُحسب على الحكام لأن هذه التقنية لو لم تكن موجودة لكان هناك أخطاء كارثية قد تحدث وتؤثر في نتائج المباريات».

وتابع العاجل: «قد نتفهم اعتماد الحكام الصاعدين في بداية مشوارهم على الفار لدعمهم ومساندتهم لكن في ما يخص الحكام الدوليين فالأمر يبدو مختلفاً، وما كان يجب أن يتدخل الفار في قراراتهم بالمباريات بتلك الصورة التي شاهدناها».

ومنح عبدالله العاجل التحكيم نسبة إجادة تراوح بين 80 و85% عن الموسم الماضي.

وقال: «لا أستطيع أن أعطي الصافرة نسبة تزيد عن ذلك رغم عدم وجود أخطاء جسيمة قد حدثت، لكن كما سبق وقلت فإن تدخلات الفار لعبت الدور في خروج المباريات بسلام».

شباب الأهلي الأكثر حصولاً على ضربات الجزاء

يعد شباب الأهلي الأكثر حصولاً على ضربات الجزاء، بعدد بلغ 15 ضربة، بفارق سبع ضربات عن الشارقة والجزيرة، اللذين جاءا في المركز الثاني، فيما جاء عجمان وخورفكان في المركز الثالث بحصولهما على سبع ضربات جزاء.

ونال العين ست ضربات جزاء، ولكل من الوحدة والبطائح خمس، وللنصر وكلباء أربع، وللعروبة ودبا الحصن ثلاث، ولبني ياس والوصل ضربتان كأقل الفِرَق حصولاً على ضربات جزاء.