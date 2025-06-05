الامارات | 9 مشاهد فنية توجّه مؤشر يونايتد نحو «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع نادي يونايتد بصمة فنية قوية بين الأندية الإماراتية في الموسم المنصرم، بعدما أكمل دوري الدرجة الأولى في المركز الرابع، مسجلاً أفضل مشاركة لأحد فِرَق الشركات والمؤسسات منذ قرار السماح بمشاركتها في الدوريات الرسمية التي ينظمها اتحاد كرة القدم، علماً بأن يونايتد فاز أيضاً بلقب دوري الدرجة الثالثة في إنجاز فني مضاف للنادي الذي يتخذ من ملاعب مدينة دبي الرياضية مقراً لتدريباته وخوض مبارياته.

وتبرز تسعة مشاهد فنية ميزت أداء يونايتد الذي خاض هذا الموسم بفريقين في بطولتَي الدرجتين الأولى والثالثة، وسجل في «الهواة» أرقاماً لافتة تعد مؤشراً حقيقياً إلى الفريق، لتدفعه نحو الصعود لدوري المحترفين خلال المواسم المقبلة.

أقوى «هجوم»

نجح يونايتد في تسجيل 56 هدفاً وهو الأعلى بين جميع فرق دوري الأولى متفوقاً على الفريقين الصاعدين للمحترفين الظفرة 43 هدفاً)، ودبا (53 هدفاً)، وهو أعلى رقم يسجله أي من الفرق حديثة الانضمام للمسابقة.

13 انتصاراً

حقق فريق يونايتد 13 انتصاراً وستة تعادلات مقابل ثماني هزائم، وهو أفضل رقم بين جميع فرق الشركات متفوقاً على 10 فرق سبق لها المشاركة الفاعلة في المواسم الماضية، منها الفجيرة، وحتا، والإمارات (الصقور)، والحمرية، والذيد، ومصفوت والجزيرة الحمراء.

نتيجة قياسية

حقق الفريق الأول لنادي يونايتد أكبر نتيجة خلال الموسم الماضي، عندما فاز على مصفوت 8-2 في الجولة الأخيرة، مسجلاً إحدى النتائج القياسية في تاريخ دوري الدرجة الأولى.

رؤية فنية

كشفت معظم مباريات الفريق والتعاقدات مع اللاعبين والمدربين أن الفريق يمتلك رؤية فنية قد تقوده في المستقبل القريب للعب في دوري المحترفين، منها تكليفه للاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي الأسبق الدولي محمد قاسم للإشراف على الفريق الأول واستثمار خبرته الكبيرة.

أجانب مميزون

ينفرد فريق يونايتد عن بقية الأندية التي تشارك في دوري الدرجة الأولى، بتعاقده مع لاعبين دوليين شاركوا سابقاً ولايزالون مع منتخباتهم الوطنية في بطولة أوروبا، منهم الهولندي كوينسي بروميس، والبرتغالي أدريان دا سيلفا، والأرجنتيني لويس توريس.

محمد عدلي

أصبح نادي يونايتد أول فريق يلعب في الدرجة الأولى يلعب في صفوفه أحد لاعبي المنتخب الوطني، عندما ضم حارس المرمى محمد عدلي القادم من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، ما أعطى دافعاً معنوياً للاعب وبطولة الدوري.

لقب «الثالثة»

لم تقتصر المشاهد الفنية البارزة على الدرجة الأولى فقد فاز فريق يونايتد بلقب بطولة دوري الدرجة الثالثة والانضمام لفرق دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل، لامتلاكه عدداً كبيراً من اللاعبين يمكن النادي من تشكيل قاعدة كروية واسعة في المستقبل.

. نادي يونايتد شارك في بطولتين هذا الموسم.. حل رابعاً في الأولى وفاز بلقب الدرجة الثالثة.