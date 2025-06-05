الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم - آسيا
الإمارات - أوزبكستان 20:00
قطر - إيران 22:15
كوريا الشمالية - قيرغيزستان 22:15
البحرين - السعودية 20:00
أستراليا - اليابان 15:10
إندونيسيا - الصين 17:45
عمان - الأردن 20:00
العراق - كوريا الجنوبية 22:15
الكويت - فلسطين 22:15
دوري الأمم الأوروبية
إسبانيا - فرنسا 23:00
كأس مصر
بيراميدز - الزمالك 21:00
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