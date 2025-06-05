اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات كأس العالم - آسيا

الإمارات - أوزبكستان 20:00

قطر - إيران 22:15

كوريا الشمالية - قيرغيزستان 22:15

البحرين - 20:00

أستراليا - اليابان 15:10

إندونيسيا - الصين 17:45

عمان - الأردن 20:00

العراق - كوريا الجنوبية 22:15

الكويت - فلسطين 22:15

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا - فرنسا 23:00

كأس مصر

بيراميدز - الزمالك 21:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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