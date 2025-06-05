الامارات | مانشستر سيتي يتعاقد مع «نجم ميلان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي بشأن لاعب خط الوسط الهولندي، تيجاني رايندرس، في أول صفقة رئيسة للنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسيدفع بطل إنجلترا 10 مرات، مبلغ 63 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب البالغ 26 عاماً، والذي يُعتقد أنه وافق على عقد لمدة خمس سنوات، في حين لم تُحسم الإجراءات الرسمية بعد.

ويأمل سيتي، الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب غوارديولا، إتمام صفقة الدولي الهولندي قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة في 14 الشهر الجاري.

انضم رايندرس إلى ميلان قادماً من ألكمار في 2023، وسجل 15 هدفاً لميلان في موسم 2024-2025.