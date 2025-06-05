شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يحذر لاعبى الزمالك من السوشيال ميديا قبل نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

حذر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة أيمن الرمادى لاعبى الفريق من السوشيال ميديا قل المواجهة المرتقبة الليلة أمام بيراميدز في نهائى كأس مصر.

وطلب الرمادى من اللاعبين التركيز في المباراة فقط وعدم الانسياق وراء أي تصريحات استفزازية قبل لقاء الكاس ،مشدداً عليهم بالتركيز فى الملعب فقط، حتى يتوج الفريق باللقب .

ويسعى الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد أن ودع بطولات الكونفدرالية وكأس عاصمة مصر بالإضافة إلى خسارة الدورى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.