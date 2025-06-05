شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: هدفنا حصد لقب كأس عاصمة مصر.. وعلي معلول خارج حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنبي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

وقال اللواء أشرف نصار في تصريحات تلفزيونية: "الموسم المقبل سيكون صعب للغاية بسبب زيادة عدد الأندية وكثرة التوقفات الدولية، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني في أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفوز على إنبي في كأس عاصمة مصر غير مطمئن لأن نادي إنبي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ومباراة الإياب ستكون صعبة للغاية".

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: "نعاني من ضغط المباريات رغم الصيام ومناسبة عيد العيد وأتمنى فوز البنك الأهلي بكأس عاصمة مصر".

وشدد: "رابطة الأندية أقرت نظام الذهاب والعودة بعد انطلاق مسابقة كأس عاصمة مصر، وملف العروض والتعاقدات مغلق بشكل مؤقت لحين الانتهاء من كأس عاصمة مصر يوم ١٢ يونيو".

وواصل: "طارق مصطفى بصماته واضحة على اللاعبين ونتائج الفريق في الموسم الجاري، ونركز في الموسم المقبل بشكل كبير على المشاركة في بطولات إفريقيا".

وشدد: "علي معلول خارج حسابات البنك الأهلي والحديث عن ضم أي لاعب سيكون بالتنسيق مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وهدفنا حصد لقب كأس عاصمة مصر هذا الموسم".