شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يختتم استعداداته لمواجهة أهلى طرابلس ببطولة BAL للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى تدريبه الأخير اليوم،الخميس، بجنوب أفريقيا قبل انطلاق مشاركته بمنافسات دورى الأندية أبطال أفريقيا لكرة السلة BAL ، والتي تقام بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويبدأ الاتحاد السكندرى منافساته ببطولة أفريقيا لأندية السلة BAL غد الجمعة، حيث يلتقى مع أهلى طرابلس الليبى بالمباريات الترتيبية، في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.

ومن المقر أن يقام الدور ربع النهائي يومي 8 و 9 يونيو حيث يلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس ويتحدد الترتيب وفقا لنقاط