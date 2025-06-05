شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك فى نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني، الزمالك في الثامنة والنصف مساء الخميس، في نهائي كأس مصر الذي سيقام على استاد القاهرة.

أحمد الشناوي في حراسة المرمى.

محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي في خط الدفاع.

أحمد عاطف «قطة» - وليد الكرتي - بلاتي توريه في وسط الملعب.

فيستون مايلي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي في الهجوم.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

ويبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.