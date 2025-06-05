شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد والحضرى وأعضاء الجبلاية يقدمون واجب العزاء لعلاء نبيل فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية على تقديم واجب العزاء إلى علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم فى وفاة شقيقه وائل نبيل بأحد مساجد منطقة مدينة نصر.

وجاء فى مقدمة الحضور، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، وعصام الحضرى المشرف العام على حراسة مرمى المنتخبات الوطنية للناشئين، وبعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورامى عادل، ومحمد مكى، وشريف عبد الفضيل، وأمير عبد الحميد، وأحمد عبد الله.

‎وتم تشييع جثمان الدكتور وائل نبيل أخصائي العلاج الطبيعي بالمقاولون العرب بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء 4 يونيو من مسجد أبو بكر الصديق بشيراتون المطار.

‎ونعى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح وجهاز كرة القدم وقطاعات النادي الرياضية والإدارية المختلفة، الدكتور وائل نبيل الذى وافته المنية أمس.