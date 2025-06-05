شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

قمة كروية تجمع فريقا الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لرغبة كلاً منهما فى التتويج باللقب،ورفع شعار "ختامها مسك" للموسم الكروي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز فى الثامنة ونصف مساء ،اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، وتنقل قناة أون سبورتس ويسبق اللقاء استوديو تحليلى.

تأهل الزمالك وبيراميدز لنهائى الكأس

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا، ليضرب الثنائى موعداً مهماً اليوم لفض الاشتباك وحسم هوية بطل المسابقة هذا الموسم الذى مازال حائراً بين خبرة الأبيض وطموح الفريق السماوي.

وخاض فريق الزمالك تدريباته مساء الثلاثاء الماضى، على الملعب الفرعى باستاد القاهرة ، فى إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز، حيث دخل الزمالك معسكر مغلق في إطار الاستعداد للمباراة، بأحد الفنادق القريبة من الاستاد.