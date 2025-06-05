شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تمنع انتقال فريد الملالى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ابتعد الجزائرى فريد الملالى لاعب فريق أنجه الفرنسي السابق، عن الانضمام للزمالك خلال الانتقالات الصيفية، بعد دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

ورغم أن الزمالك يرغب في ضم اللاعب للاستعانة بخدماته في تدعيم مركز الهجوم، الذى يعانى من نقص بالفريق، إلا أن اللاعب تلقى أكثر من عرض اوربى خلال الساعات القليلة الماضية جعله يتراجع عن عرض الزمالك لرغبته البقاء في أوربا.

وشهدت الفترة الماضية انتهاء عقد اللاعب مع ناديه ، وكشف مصدر في الزمالك أن اللاعب طلب الحصول على مليون دولار راتباً سنوياً فى الموسم، وهو ما تراه لجنة التخطيط مبلغاً ضخماً فى ظل الأزمات المحيطة بالنادي.