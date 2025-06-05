شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو خارج حسابات الزمالك في نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى عدم الاعتماد على أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، في مباراة الفريق اليوم الخميس بنهائى كأس مصر أمام بيراميدز.

وتقرر عدم الاعتماد على اللاعب في ظل ابتعاده خلال الفترة الماضية عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وكذلك عدم الجاهزية حيث تغيب قرابة شهر عن تدريبات الفريق على خلفية أزمته مع النادى.

وقال مصدر لليوم السابع أن ما يتردد عن طلب زيزو من زملاؤه بالفريق المشاركة في المباراة عار من الصحة، وأنه ليس من المنطقى أن يعتمد الجهاز الفني على لاعب بعيد عن المشاركة سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات في مباراة هامة مثل نهائي كأس مصر.

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، في خطاب رسمي موجه إلى نادى الزمالك، انتهاء عقد اللاعب أحمد مصطفى السيد المعروف بـ"زيزو" مع نادي الزمالك، مع نهاية الموسم الكروي اليوم الخميس بنهاية كأس مصر.

وجاء تأكيد الاتحاد ردًا على استفسار نادي الزمالك بشأن موعد انتهاء عقد اللاعب، حيث أوضح الاتحاد أن عقد "زيزو" المسجل لديه ساري المفعول حتى نهاية الموسم.

شدد الاتحاد على أن الموسم الرياضي 2024/2025 ينتهي بنهاية فترة المنافسة التي يحددها الاتحاد الدولي أو الكأس الوطنية، أيهما يبدأ أو ينتهي بآخر مباراة رسمية تنظمها المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد، أو يشارك فيها النادي.

وفيما يتعلق بمسابقة كأس مصر للموسم الحالي، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أن موعد المباراة النهائية للبطولة سيكون يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وبالتالي، فإن هذا التاريخ يُعد نهاية فترة المنافسة للموسم الرياضي 2024/2025، ويُعاد بعده تاريخ انتهاء العقد المشار إليه.

