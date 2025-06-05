شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الإياب فى نصف نهائى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة سيراميكا، ونظيره الإسماعيلي يوم 8 يونيو، في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر هذا الموسم، وهو نفس يوم مباراة البنك الأهلي وإنبي.

وفاز سيراميكا على الإسماعيلي في الذهاب بهدفين دون رد، بينما فاز البنك الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتأهل سيراميكا إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بتروجت في الذهاب بنتيجة 4-1، ثم الهزيمة في لقاء العودة بالدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين.

فيما حسم الإسماعيلي تأهله لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعد مباراة اليوم هي الحادية عشر بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 10 لقاءات سابقة في جميع المسابقات، حقق سيراميكا الفوز في 5 مواجهات بينما فاز الإسماعيلى في 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

سجل لاعبو سيراميكا 14 هدفا خلال مواجهات الفريقين، بينما سجل الإسماعيلى 12 هدفا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات برصيد 3 أهدف، بينما سجل كل شيلونجو وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لاعبو الإسماعيلى السابقون هدفين لكل منهم.