شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وبيراميدز إلى نهائي كأس مصر.. طريق مكلل بالانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمواجهة مثيرة تجمع بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، بعد مشوار حافل بالانتصارات واللحظات الحاسمة لكلا الفريقين للوصول إلى المحطة الأخيرة من البطولة.

قطع نادي الزمالك رحلة قوية ومثيرة نحو نهائي الكأس، حيث أظهر الفريق قدرة على تجاوز التحديات المختلفة التي واجهته في الأدوار الإقصائية:

دور الـ32: بدأ الزمالك مشواره بالفوز على فريق أبو قير للأسمدة بهدفين نظيفين (2 - 0)، ليؤكد على بدايته القوية في البطولة.

دور الـ16: واجه الزمالك صعوبة أكبر في هذا الدور أمام مودرن سبورت، حيث احتاج الفريق للوقت الإضافي ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة (2 - 1).

ربع النهائي: في مباراة قوية، تمكن الزمالك من التغلب على فريق سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين (4 - 2)، ليؤكد على جاهزيته للمنافسة على اللقب.

نصف النهائي: حسم الزمالك تأهله إلى المباراة النهائية بعد إطاحته بفريق سيراميكا بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف (2 - 1)، ليضرب موعدًا مع بيراميدز في النهائي الكبير.





بدوره، قدم نادي بيراميدز أداءً لافتًا ومقنعًا في طريقه إلى نهائي كأس مصر، حيث تمكن من تجاوز خصومه بنتائج واضحة:

دور الـ32: استهل بيراميدز مشواره في الكأس بفوز كبير على فريق المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة (3 - 0)، ليقدم إشارة مبكرة على طموحاته.

دور الـ16: واصل بيراميدز انتصاراته وتغلب على فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد (2 - 0)، ليحجز مقعده في الدور التالي.

ربع النهائي: في مباراة شهدت تحديًا، تمكن بيراميدز من الفوز على فريق إنبي بهدفين مقابل هدف (2 - 1)، ليتقدم خطوة أخرى نحو النهائي.

نصف النهائي: جاء تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوز كاسح على فريق البنك الأهلي بأربعة أهداف نظيفة (4 - 0)، ليؤكد على قوته الهجومية وجاهزيته لحصد اللقب.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

يبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.