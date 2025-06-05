شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش وهزيمة 6 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني إلى الدور ربع النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام الإنجليزية خلال الفترة بين 31 مايو وحتى الثامن من يونيو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 280 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت منافسات اليوم في دور الـ 16 هزيمة 6 لاعبين مصريين بخلاف نأهل نور الشربيني، وجاءت النتائج كالتالي:

فوز نور الشربيني على الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-3, 11-6, 11-3.

هزيمة هنا معتز أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-8, 11-5.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 14-12, 11-9, 11-4.

هزيمة محمد زكريا أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 13-11, 11-6.

هزيمة يوسف سليمان أمام الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-4, 7-11, 11-6.

هزيمة سنا إبراهيم أمام نيلي جليس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-4, 6-11, 11-9.

هزيمة مصطفى السيرتي أمام بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 12-10, 11-3.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل المصنف الأول عالمياً للرجال، والبطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش عن نسخة الموسم الماضي.