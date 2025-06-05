شكرا لقرائتكم خبر عن المكافأت سلاح الزمالك لتحفيز اللاعبين قبل نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الزمالك على رصد مكافأت للاعبى الفريق الأول حال الفوز ببطولة كأس مصر، والتتويج باللقب بالمباراة المقرر لها اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، في الثامنة والنصف من مساء الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.

ويأتى الاستقرار على المكافأت لتحفيز اللاعبين على بذل أقصى جهد خلال اللقاء خاصة وأن الفريق لم يحصد أي بطولة خلال الموسم، حيث خسر بطولة الدورى، وودع بطولتى كأس عاصمة مصر والكونفدرالية الإفريقية أيضا.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا،ليضرب الثنائى موعداً مهماً اليوم لفض الاشتباك وحسم هوية بطل المسابقة هذا الموسم الذى مازال حائراً بين خبرة الأبيض وطموح الفريق السماوي.