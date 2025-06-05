شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش ينسق مع وزارة الرياضة لتسهيل تأشيرة سفر اللاعبين للمشاركة بالبطولات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للاسكواش عن توصله إلى اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، لتسهيل إجراءات سفر اللاعبين في الفترة المقبلة للمشاركة في البطولات الدولية المختلفة، خاصة في وجود صعوبات لاستخراج تلك التأشيرات.

وجاء بيان اتحاد الاسكواش كالتالي:

نظرا لمواجهة بعض اللاعبين واللاعبات المشاركين في بطولات دولية لبعض الصعوبات في استخراج تأشيرات السفر على مدار العام للدول الأجنبية، طبقا لأجندة بطولاتهم في منظمة اللاعبين المحترفين PSA، فقد تم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لمخاطبة الإدارة العامة للعلاقات الدولية لتسهيل إجراءات التأشيرات للاعبين واللاعبات على أن يتم موافاتنا ببيانات المشاركات قبل البطولة بشهرين على الأقل حتى يتسنى للاتحاد والعلاقات الدولية في الوزارة مخاطبة تلك السفارات وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة.