شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4-6-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، على القائمة التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2025.

فى وجود كل الصفقات الجديدة.. 27 لاعبا في قائمة الأهلى بكأس العالم للأندية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، على القائمة التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2025.

منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم

يغادر منتخب شباب كرة اليد إلي بولندا فجر 17 يونيو الجاري إستعدادا لخوض منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها هناك .

استبعاد كريم فؤاد والساعي ونيدفيد من قائمة الأهلى في مونديال الأندية

يغيب ثلاثة لاعبين من صفوف النادي الأهلي عن قائمة الفريق المشاركة في مونديال الأندية القادم، وهم كريم فؤاد، عمر الساعي، وكريم نيدفيد.

بيراميدز يتلقي خطابا من "فيفا" برفع إيقاف القيد

تسلم نادى بيراميدز خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد،عن النادى ليصبح النادى السماوي بإمكانه قيد صفقات الجديدة بشكل طبيعى.

عقوبة جديدة على زيزو في الزمالك.. اعرف التفاصيل

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على توقيع عقوبة جديدة على أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق ، قبل ساعات من نهاية عقده مع ناديه، حيث يستعد الفريق لمواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر غد الخميس.

مصدر بالزمالك: عبد الله سيسيه لا يحق له شكوى النادى في "فيفا"

قال مصدر بنادي الزمالك إن البوركينابي عبد الله سيسيه لاعب الفريق الأسبق لا يحق له التقدم بشكوى ضد النادي.

الأهلي: 25 لاعبا فى رحلة أمريكا.. ووسام وديانج يلحقان بالبعثة

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت منذ قليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

الزمالك لاتحاد الكرة: قراركم خاطئ ونحمّلكم مسئولية مخالفة لوائح فيفا

أصدر نادى الزمالك بياناً رسمياً منذ قليل رد فيه على الخطاب الوارد إلى النادى اليوم الأربعاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتضمن رد الاتحاد بشأن تاريخ نهاية عقد اللاعب أحمد مصطفى سيد "زيزو".

الزمالك عن التعاقد مع مدرب جديد: نركز على نهائى كأس مصر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن حقيقة التفاوض مع المغربى عادل رمزى لتولي تدريب الفريق الكروي الأول اعتباراً من الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الحالي أيمن الرمادي.

سيراميكا يهزم الإسماعيلى بهدفين فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر

حقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، قي ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

البنك الأهلى يفوز على إنبى 2-1 فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر

فاز البنك الأهلى على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

الزمالك: سنصعد ضد زيزو فى فيفا للحفاظ على حقوق النادى

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن كل التفسيرات القانونية تتعارض مع لوائح اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن الموسم الكروي لم ينتهِ بعد.