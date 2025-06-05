شكرا لقرائتكم خبر عن رينيه هيجيتا: محمد صلاح سفير الكرة العربية.. وأرحب بالعمل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أسطورة حراسة المرمى الكولومبية رينيه هيجيتا، بالدولي المصري محمد صلاح، واصفًا إياه بـ"سفير الكرة العربية"، كما أبدى ترحيبه بالعمل في مصر كمدرب لحراس المرمى.

وأكد هيجيتا في تصريحات خاصة لبرنامج "رقم 10" أن صلاح نقل الكثير من القيم إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن "هناك أندية كبيرة تتمنى لاعبين مثل صلاح"، وقارن تأثيره بتجربة المغرب الناجحة في كأس العالم الأخيرة بقطر، حيث اعتبره "سفيرًا كبيرًا للكرة المصرية والعربية".

وفي مفاجأة سارة للجماهير المصرية، أبدى هيجيتا انفتاحه على العمل في مصر كمدرب لحراس المرمى، في حال وصول عروض رسمية. وقال: "في الوضع الحالي أنا مع فريق ناسيونال في كولومبيا وسعيد للغاية بما أقدمه مع الفريق. إذا كانت هناك فرصة إلى مصر بالتأكيد لن أتردد، أنا أحب كرة القدم وأحب ما أقوم به، أنا منفتح على العمل في أي بلد، ستكون فرصة كبيرة بالنسبة لي أن أدرب في مصر بكل تأكيد".

وبسؤاله عن أفضل مهاجم لعب ضده، اختار هيجيتا كلًا من "بوتراغينيو" لاعب ريال مدريد، بالإضافة إلى المهاجم كانتونا، مضيفا: "ولكن أعتقد أن مارادونا هو أفضل مهاجم لعبت ضده".

وعلى صعيد حراسة المرمى، اختار هيجيتا الإيطالي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان كأفضل حارس في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يمتلك مقومات كبيرة، وذكر أيضًا مانويل نوير وإيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين دون التقليل من أي حارس آخر. واعتبر الأسطورة الروسي ياشين الأفضل في التاريخ.

وعن حركة "العقرب" الشهيرة التي اشتهر بها، كشف هيجيتا أنها جاءت بعد تدريب سبع سنوات متواصلة، مضيفا: "مصدر هذه الحركة يعود لإحدى المناطق في بلدي، الحركة أعجبت الجماهير، كنت أتدرب على هذه الحركة لسنوات طويلة وبعد محاولات عديدة استطعت أن أتقنها، تدربت عليها لمدة 7 سنوات وفي النهاية فعلتها أمام إنجلترا".

وأضاف: "الأمر ليس سهلاً، أعتقد أن في إنجلترا حذروا الأطفال من هذه الحركة حتى لا يتعرضوا للكسر، كل شخص منا لديه بعض الخصائص، كنت محظوظًا أن أقوم بهذه الحركة فهي جاءت وليدة اللحظة".