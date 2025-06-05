شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش على أعتاب إنجاز تاريخي.. معادلة رقم جوزيه وفيريرا والعشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقف المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، على بعد خطوة واحدة من إنجاز تاريخي يضعه في مصاف كبار المدربين الذين حصدوا لقب كأس مصر.

ففي حال نجح يورتشيتش في قيادة فريقه للفوز على الزمالك في المباراة النهائية لكأس مصر وتحقيق اللقب، سيعادل رقم الثلاثي المخضرم مانويل جوزيه، طارق العشري، وفيريرا، كأكثر المدربين تتويجًا بالبطولة برصيد مرتين لكل منهم.

وقد سبق ليورتشيتش أن قاد الفريق السماوي لتحقيق لقب كأس مصر في الموسم الماضي، بعد فوزه على فريق زد بهدف دون رد في المباراة النهائية، ليضع بصمته الأولى في سجلات البطولة.

مانويل جوزيه (مدرب الأهلي السابق): اشتهر المدرب البرتغالي مانويل جوزيه بحقبة ذهبية مع النادي الأهلي، حيث توّج بلقب كأس مصر مرتين متتاليتين في عامي 2006 و2007، ضمن إنجازاته العديدة مع القلعة الحمراء.

طارق العشري (مدرب حرس الحدود السابق): ترك المدرب المصري طارق العشري بصمة واضحة مع فريق حرس الحدود، حيث قاده لتحقيق مفاجأة كبيرة بالتتويج بلقب كأس مصر مرتين متتاليتين في عامي 2009 و2010، في إنجاز يعد استثنائيًا بتاريخ النادي.

فيريرا (مدرب الزمالك الأسبق): حقق المدرب البرتغالي فيريرا نجاحات مع نادي الزمالك، وتمكن من الفوز بلقب كأس مصر مرتين، الأولى في عام 2015، والثانية في نسخة موسم 2021.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

يبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.