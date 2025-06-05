شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4-6-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل استعدادًا لبدء رحلة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

الزمالك: سنصعد ضد زيزو فى فيفا للحفاظ على حقوق النادى

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن كل التفسيرات القانونية تتعارض مع لوائح اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن الموسم الكروي لم ينتهِ بعد.

البنك الأهلى يفوز على إنبى 2-1 فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر

فاز البنك الأهلى على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

سيراميكا يهزم الإسماعيلى بهدفين فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر

حقق فريق سيراميكا فوزا مثيرا على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، قي ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر هذا الموسم.

الأهلي يطير إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم للأندية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل استعدادًا لبدء رحلة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

الزمالك لاتحاد الكرة: قراركم خاطئ ونحمّلكم مسئولية مخالفة لوائح فيفا

أصدر نادى الزمالك بياناً رسمياً منذ قليل رد فيه على الخطاب الوارد إلى النادى اليوم الأربعاء من الاتحاد المصري لكرة القدم، والمتضمن رد الاتحاد بشأن تاريخ نهاية عقد اللاعب أحمد مصطفى سيد "زيزو".

الأهلي: 25 لاعبا فى رحلة أمريكا.. ووسام وديانج يلحقان بالبعثة

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق التي سافرت منذ قليل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

مصدر بالزمالك: عبد الله سيسيه لا يحق له شكوى النادى في "فيفا"

قال مصدر بنادي الزمالك إن البوركينابي عبد الله سيسيه لاعب الفريق الأسبق لا يحق له التقدم بشكوى ضد النادي.