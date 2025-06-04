شكرا لقرائتكم خبر استمرار التقديم على مبادرة "نجوم مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية" حتى 10 يونيو الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عن استمرار فترة التقديم على مبادرة "نجوم مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية" حتى يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025م، وذلك استجابة للإقبال الكبير من المبدعين والموهوبين، ومنح فرصة إضافية للراغبين في الانضمام إلى هذا الحدث الأضخم من نوعه في العالم.

وتُعدُّ المبادرة منصّة نوعية تهدف إلى تمكين المواهب في قطاع الرياضات الإلكترونية بالمملكة من الظهور على الساحة العالمية، من خلال المشاركة في فعاليات مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الذي يُقام بالتزامن مع البطولة العالمية من 7 يوليو إلى 24 أغسطس 2025 في بوليفارد سيتي – الرياض.

وتستهدف المبادرة المبدعين من جميع الخلفيات والاهتمامات المرتبطة بثقافة الألعاب الإلكترونية. ومن أبرز المجالات التي تشملها: تصميم أزياء الكوسبلاي المستوحاة من شخصيات الألعاب، التعليق والتحليل الإلكتروني لمجريات المباريات، تطوير الألعاب الرقمية، صناعة المحتوى الإبداعي المخصص للجمهور. كما تُرحب بهواة التغطيات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى التفاعلي، وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة في تقديم تجارب جماهيرية تفاعلية.

وتتيح المبادرة للمشاركين فرصة الظهور أمام جمهور عالمي ضخم، وتلقي تعليقات مباشرة من خبراء دوليين في مجالاتهم، مما يعزّز فرصهم في بناء مستقبل احترافي في قطاع الرياضات الإلكترونية المتنامي. والمشاركة مفتوحة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عامًا، عبر التسجيل في الموقع الرسمي للمهرجان، قبل الموعد النهائي في 10 يونيو 2025م.

للتسجيل في المبادرة والاطلاع على الشروط والتفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://esportsworldcup.com/ar/ewcfestival-stars

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 7 يوليو المقبل وتستمر فعالياته حتى 24 أغسطس في بوليفارد سيتي- الرياض، متضمنًا مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي يُعد أضخم التجمعات العالمية المخصّصة لعشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويجمع بين المنافسات الحماسية والأجواء الترفيهية المتكاملة.