شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنبى والبنك الأهلى في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى وحمزة الجمل مدرب إنبى تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

تشكيل البنك الأهلى أمام إنبى

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط: سيرجي أكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد ريان، ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، محمد فتحى، مصطفى عبدالرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولي، محمد بسيوني، أحمد سعيد، جريندو، داو سيريل.

تشكيل إنبى أمام البنك الأهلى

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع: مصطفى دويدار – أحمد كالوشا – محمد حامد – أحمد صبيحة.

خط الوسط : مودي ناصر – زياد كمال – حامد عبد الله.

خط الهجوم : محمد حتحوت – أحمد زكي – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى وسيف سفاجا ومحمد عماد وخالد أحمد حسن ومحمد جدو ومحمد سمير وعلي محمود وهشام عادل وصلاح زايد.