شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة جديدة على زيزو في الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك على توقيع عقوبة جديدة على أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق ، قبل ساعات من نهاية عقده مع ناديه، حيث يستعد الفريق لمواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر غد الخميس.

وجاء قرار الجهاز الفني بعد تغيب اللاعب عن تدريب المستبعدين الأخير قبل دخول الفريق في معسكر استعدادا لنهائى الكأس، دون الحصول على إذن من الجهاز الفني أو الإدارى .

وخاض الزمالك أخر تدريب أول أمس الأثنين ، ثم دخل معكر بأحد فنادق ستاد القاهرة أمس في إطار الاستعداد لمباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، في خطاب رسمي موجه إلى نادى الزمالك، انتهاء عقد اللاعب أحمد مصطفى السيد المعروف بـ"زيزو" مع نادي الزمالك، مع نهاية الموسم الكروي غدا الخميس بنهاية كأس مصر.

وجاء تأكيد الاتحاد ردًا على استفسار نادي الزمالك بشأن موعد انتهاء عقد اللاعب، حيث أوضح الاتحاد أن عقد "زيزو" المسجل لديه ساري المفعول حتى نهاية الموسم.

شدد الاتحاد على أن الموسم الرياضي 2024/2025 ينتهي بنهاية فترة المنافسة التي يحددها الاتحاد الدولي أو الكأس الوطنية، أيهما يبدأ أو ينتهي بآخر مباراة رسمية تنظمها المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد، أو يشارك فيها النادي.