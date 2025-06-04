شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتلقي خطابا من "فيفا" برفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم نادى بيراميدز خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد عن النادى ليصبح السماوي بإمكانه قيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن إيقاف القيد الذى تعرض له بيراميدز خلال الفترة السابقة لم يكن بسبب لاعبين سابقين أوحاليين، ولكن لأمور خاصة ببعض الإجراءات بين النادى والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ويختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، استعداداته لمواجهة نادي الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة والنصف مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور النهائي ببطولة كأس مصر.

ويحمل فريق بيراميدز لقب بطولة كأس مصر عن النسخة الماضية، والتي توج بها عقب الفوز على زد في المباراة النهائية بهدف نظيف.

من جانبه، حذر الكراوتى كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، لاعبى فريقه من نشوة الفرحة بالفوز بدورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز، وعدم التركيز في لقاء الفريق المقبل أمام الزمالك بنهائى الكأس.