شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يتوجه إلي بولندا فجر 17 يونيو لخوض بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يغادر منتخب شباب كرة اليد إلي بولندا فجر 17 يونيو الجاري إستعدادا لخوض منافسات بطولة العالم، المقرر إقامتها هناك .

ودخل منتخب الشباب معسكرا مغلقا بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لمواجهتي تونس الوديتين التي فاز بها الفراعنة علي مدار اليومين الماضيين والتي نجح مجدي أبو المجد مدرب الفراعنة إلي تحقيق أكبر استفادة فنية منهما في إطار خطة الإعداد للمونديال.

وكان منتخب الشباب حصد المركز الرابع بالبطولة العربية للكبار، بعدما فضل اتحاد كرة اليد المشاركة بمنتخب الشباب لاكتساب الخبرات المناسبة قبل المونديال.

ويلعب منتخب مصر للشباب ضمن المجموعة الثامنة بالمونديال والتي تضم كلا من إسبانيا والبحرين والمملكة العربية السعودية.