شكرا لقرائتكم خبر عن بلحاج وبوبو وزلاكة في تشكيل سيراميكا لمواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباراة الذهاب لنصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - چاستيس آرثر - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا بوبو - عمرو قلاوة - مازن ياسر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - اسلام ريشة - عبد الرحمن بودي - حسين السيد - يوسف عفيفي - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان - حسين حسني.

وتأهل سيراميكا إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بتروجت في الذهاب بنتيجة 4-1، ثم الهزيمة في لقاء العودة بالدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين.

فيما حسم الإسماعيلي تأهله لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في ربع النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، حيث كانت مباراتي الذهاب والإياب انتهت بنفس النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تعد مباراة اليوم هي الحادية عشر بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها في 10 لقاءات سابقة في جميع المسابقات، حقق سيراميكا الفوز في 5 مواجهات بينما فاز الإسماعيلى في 3 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

سجل لاعبو سيراميكا 14 هدفا خلال مواجهات الفريقين، بينما سجل الإسماعيلى 12 هدفا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات برصيد 3 أهدف، بينما سجل كل شيلونجو وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى لاعبو الإسماعيلى السابقون هدفين لكل منهم.