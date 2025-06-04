شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس لـ مسئولى الزمالك: كفاية كلام عن زيزو وكرامة النادى أعلى من أي حد والان مع تفاصيل الخبر

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق رسالة إلى مسئولي القلعة البيضاء،تخص ملف أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق،مطالباً بترك الأمر للشئون القانونية،لجلب حق النادى خاصة أن الفريق لديه مباراة مهمة غداً الخميس في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وكتب يونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "x" :" كل التوفيق لفريقي الزمالك في الفوز بكأس مصر ضد بيراميدز..كمان بقول لكل مسؤل في الزمالك لسه بيتكلم في قصه زيزو ..كفايه انت عندك إداره قانونيه مسؤله وبس ..تاريخ وقيمه وهيبه و كرامه نادي الزمالك اكبر من كل المهاترات دي..ده نااااادي الزمالك يا فندم..اكبر و اغلي وأقيم من اي حد".



أيمن يونس

مازالت أزمة أحمد مصطفى زيزو مستمرة مع ناديه بشأن موعد نهاية عقده مع الفريق، سواء بنهاية مباراة كأس مصر مساء غد الخميس، أو لنهاية بطولة كأس عاصمة مصر التي تختتم 12 يونيو الجارى.

وأخطرت لجنة الانضباط مسئولو الزمالك بعدم الاختصاص في شكوى النادى ضد اللاعب، في الوقت أعلن فيه الزمالك التصعيد للحفاظ على حقوقه.

ويستند الزمالك في التمسك بموقفه باستمرار عقد زيزو مع النادى إلى لائحة مسابقات رابطة الأندية، والتي تؤكد أن الموسم ينتهى بنهاية كأس عاصمة مصر، حيث كشف مصدر بالزمالك أن لائحة المسابقات الخاصة برابطة الأندية تتضمن شرح لمصطلح موسم الدورى، والتي جاءت كالتالى .. الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية الرابطة أو الاتحاد سواء كانت كأس السوبر أو في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين، وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين.

وأضاف المصدر أنه وفقا للائحة مسابقات الرابطة موسم زيزو ينتهى مع الزمالك يوم 12 يونيو.

ويسعى الزمالك لمنع الأهلى من قيد زيزو، بإفساد قيد اللاعب فى قائمة الأهلى المقرر مشاركتها بكأس العالم في فترة القيد الاستثائى التي حددها اتحاد الكرة للأهلى نظرا لمشاركته في كأس العالم للأندية.