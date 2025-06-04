الامارات | ماذا قال كوزمين للاعبي المنتخب قبل مواجهة أوزبكستان؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الروماني أولاريو كوزمين على صعوبة مواجهة أوزبكستان الساعة 20:00 من مساء غد الخميس على استاد آل نهيان في أبوظبي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: «سنلعب أمام أحد أفضل منتخبات المجموعة لكن الأبيض جاهز لتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم، ونسعى لتقديم كل شيء يساعد في تحقيق هذا الحلم، لذا على اللاعبين القتال من أجل هذه الفرصة الكبيرة التي ينتظرها الجميع»، مضيفاً أن «اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم».

وتابع: «المنتخب الأوزبكي منظم جدا وجمعنا المعلومات الفنية اللازمة عنه.. علينا التعامل مع المباراة الكبيرة بروح وعزيمة.. موجودون لهذه الأمور ونؤمن بفرصة المنتخب في الفوز وقد قلت للاعبين أن الشيء الوحيد الذي يجب عمله هو أن نقاتل بقوة».

وأوضح كوزمين: «لا يمكننا إحداث تغيير جذري في صفوف المنتخب خلال هذه الفترة القصيرة، ولكن كان هناك تجاوباً جيداً جداً من اللاعبين في المعسكر الأخير تحضيرا للمباراة وحاولنا الاستفادة من فترة الإعداد القصيرة».

وفيما إذا كان سيركز على لاعبي الشارقة كونه كان مدربا لهم: «جميع اللاعبين بالنسبة لي متساوين، ولن أفضل لاعب على آخر والفرصة للاعبين الأكثر جاهزية خصوصا أن هؤلاء اللاعبين هم الأفضل على مستوى الدولة والكل يريد مصلحة المنتخب».