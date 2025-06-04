اخبار الرياضه

الامارات | خالد عيسى: حلم تأهل الإمارات إلى المونديال أقرب من أي وقت مضى

0 نشر
منصور السندي -دبي 0 تبليغ

  • الامارات | خالد عيسى: حلم تأهل الإمارات إلى المونديال أقرب من أي وقت مضى 1/2
  • الامارات | خالد عيسى: حلم تأهل الإمارات إلى المونديال أقرب من أي وقت مضى 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى: حلم تأهل الإمارات إلى المونديال أقرب من أي وقت مضى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم خالد عيسى أن مباراة الأبيض مع نظيره الأوزبكي الخميس (الساعة 20:00) في تصفيات كأس العالم 2026 ستكون صعبة على المنتخبين.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "الهدف واضح وهو التأهل المباشر إلى كأس العالم، ونحن أقرب لتحقيق حلم الصعود أكثر من أي وقت مضى لكن  ذلك يحتاج إلى  تكاتف الجميع وتضحياتهم وتقديم كل ما عندهم في الملعب".

وأوضح: "اللاعبون حاليا على قلب رجل واحد ونحن محظوظون بوجود الروماني أولاريو كوزمين وهو مدرب محنك وأرقامه ونجاحاته تتحدث عنه بعدما قضية أكثر من 10 سنوات مع الكرة الإماراتية بجانب أنه يتميز بـ(كاريزما)".
وأضاف خالد عيسى: " أجواء المعسكر كانت إيجابية والكل يعرف ما الذي يريده في هذه المباراة وفي المباراة المقبلة أمام قيرغيزستان".
 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements