الامارات | خالد عيسى: حلم تأهل الإمارات إلى المونديال أقرب من أي وقت مضى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم خالد عيسى أن مباراة الأبيض مع نظيره الأوزبكي الخميس (الساعة 20:00) في تصفيات كأس العالم 2026 ستكون صعبة على المنتخبين.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء: "الهدف واضح وهو التأهل المباشر إلى كأس العالم، ونحن أقرب لتحقيق حلم الصعود أكثر من أي وقت مضى لكن ذلك يحتاج إلى تكاتف الجميع وتضحياتهم وتقديم كل ما عندهم في الملعب".

وأوضح: "اللاعبون حاليا على قلب رجل واحد ونحن محظوظون بوجود الروماني أولاريو كوزمين وهو مدرب محنك وأرقامه ونجاحاته تتحدث عنه بعدما قضية أكثر من 10 سنوات مع الكرة الإماراتية بجانب أنه يتميز بـ(كاريزما)".

وأضاف خالد عيسى: " أجواء المعسكر كانت إيجابية والكل يعرف ما الذي يريده في هذه المباراة وفي المباراة المقبلة أمام قيرغيزستان".

