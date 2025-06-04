الامارات | مقتل 6 مشجعين خلال تدافع أمام ملعب للكريكيت في الهند

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 مشجعين خلال تدافع أمام ملعب للكريكيت في الهند والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يونيو 2025
ذكرت قنوات تلفزيونية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن ستة أشخاص لاقوا حتفهم في تدافع أمام ملعب للكريكيت في بنجالورو بالهند حيث كان يُقام احتفال بأول لقب لفريق رويال تشالنجرز بنجالورو في الدوري الهندي الممتاز.
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