اخبار الرياضه

الامارات | مقتل 6 مشجعين خلال تدافع أمام ملعب للكريكيت في الهند

0 نشر
0 تبليغ

  • الامارات | مقتل 6 مشجعين خلال تدافع أمام ملعب للكريكيت في الهند 1/2
  • الامارات | مقتل 6 مشجعين خلال تدافع أمام ملعب للكريكيت في الهند 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 مشجعين خلال تدافع أمام ملعب للكريكيت في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يونيو 2025

ذكرت قنوات تلفزيونية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن ستة أشخاص لاقوا حتفهم في تدافع أمام ملعب للكريكيت في بنجالورو بالهند حيث كان يُقام احتفال بأول لقب لفريق رويال تشالنجرز بنجالورو في الدوري الهندي الممتاز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements