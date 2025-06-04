الامارات | مقتل 6 مشجعين خلال تدافع أمام ملعب للكريكيت في الهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يونيو 2025

ذكرت قنوات تلفزيونية اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن ستة أشخاص لاقوا حتفهم في تدافع أمام ملعب للكريكيت في بنجالورو بالهند حيث كان يُقام احتفال بأول لقب لفريق رويال تشالنجرز بنجالورو في الدوري الهندي الممتاز.