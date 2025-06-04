الامارات | بعثة العين تصل أميركا استعداداً لكأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة فريق نادي العين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لمتابعة برنامجه التحضيري الذي بدأه بالتجمع الداخلي من الأول حتى الثالث يونيو الجاري، وشمل الفحوصات الطبية والتدريبات الصباحية والمسائية، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان في استقبال البعثة بمطار واشنطن عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، يتقدمهم نائب سفير الدولة لدى الولايات المتحدة علياء ماجد السويدي، ورئيس قسم الخدمات القنصلية وشؤون المواطنين خلفان الدوسري، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وعدد من وسائل الإعلام الدولية ووكالات الأنباء الأوروبية، إلى جانب القنوات الرياضية الأمريكية.

وأعرب عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد سيف الكعبي عن بالغ تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها سفارة الدولة في واشنطن لتسهيل كل الإجراءات اللوجستية، مشيداً بالاحترافية العالية التي انعكست على راحة الفريق منذ لحظة الوصول.

وخص بالشكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) على مستوى التنسيق والدعم، إلى جانب شركة طيران الإمارات، الشريك الرسمي للنادي، وإدارة مطارات دبي التي عكست نموذجاً مثالياً في التنظيم والضيافة.

وقال الكتبي في ختام حديثه: "نحن مقبلون على مرحلة حاسمة، حيث تدخل التحضيرات منحنى أكثر تركيزاً في الأيام القادمة، بما في ذلك التمارين النوعية المغلقة، والاجتماعات الفنية المرتبطة بالمباريات. وثقتنا برجال العين لا حدود لها، ونأمل أن يترجم هذا الحضور التاريخي إلى نتائج تليق بطموحات الوطن".

بدورها، عبّرت علياء ماجد السويدي عن فخرها بتأهل نادي العين إلى المونديال، واصفة الحدث بأنه "محطة تاريخية مشرّفة لكرة القدم الإماراتية"، وأضافت: "العين نادٍ عريق اعتاد أن يتجلّى في أوقات التحدي، وتاريخه المشرف دليل حيّ على إيمانه بالعمل الاحترافي وروح العائلة الواحدة. ووجوده في هذا المحفل العالمي إنجاز لكل إماراتي، ونحن في سفارة الدولة على تواصل دائم مع إدارة النادي لبسط كل مقومات الدعم، وتوفير مناخ ملهم يعين الفريق على الأداء بثقة واقتدار".

وأضافت أن السفارة ظلت تتابع باهتمام بالغ احتياجات الفريق وجماهيره، مؤكدة أن العمل مع FIFA مستمر لتقديم تسهيلات ميدانية تليق بهذه المشاركة التاريخية، وتضمن بيئة محفزة تنبض بروح الوطن خلف "الزعيم".