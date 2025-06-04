شكرا لقرائتكم خبر عن سجل الأبطال يوثّق هيمنة الأهلي والزمالك على كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد كأس مصر أعرق البطولات الكروية في مصر، ويحمل سجل أبطالها تاريخًا حافلًا بالندية والإثارة، تُظهر فيه هيمنة واضحة للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، قبل نهائي المسابقة لنسخة هذا الموسم التي تجمع الزمالك وبيراميدز غدا.

يتصدر النادي الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 39 مرة، كان آخرها في النسخة قبل الماضية حينما حصد الكأس على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

في المقابل، يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقبًا، وكان آخر تتويجاته في نسخة موسم 2021-2022، عندما تمكن من الفوز على الأهلي بهدفين لهدف في مباراة مثيرة.

وبعيدًا عن سيطرة القطبين، نجح فريقا الاتحاد السكندري والترسانة العريقان في التتويج بلقب الكأس ست مرات لكل منهما، ليُثبتا مكانتهما ضمن كبار هذه البطولة.

أما بالنسبة للأندية الأخرى التي حفرت اسمها في سجلات البطولة، فقد فاز المقاولون العرب باللقب ثلاث مرات، بينما توّج كل من الأولمبي، الإسماعيلي، إنبي، وحرس الحدود باللقب مرتين.

كما تذوقت أندية الترام، القناة، المصري، وبيراميدز طعم التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخها، لتُكمل قائمة الأبطال المتنوعة لهذه المسابقة العريقة.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

يبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.