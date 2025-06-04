شكرا لقرائتكم خبر عن يا ترى إيه المستخبى ليك يا ميسي؟ .. أفشة: جايلك يا ليو والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي عبر صفحته الشخصية علي فيس بوك صوره له قبل السفر إلي كأس العالم للأندية مداعبا فيها الأسطورة ليونيل ميسي نجم انتر ميامي.

وعلق أفشة علي الصورة :" جايلك يا ليووو" .

ويستهل الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة جماهيرية كبيرة أمام إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يلتقي بفريقي بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.

يُسافر الأهلي في الثامنة من مساء اليوم ،الأربعاء، عبر الخطوط الإماراتية.

يتجمّع لاعبي الأهلي في السادسة من مساء اليوم بمطار القاهرة ، على أن تستقل البعثة ، طائرة تابعة للخطوط الإماراتية ، وتهبط ترانزيت في دبي في الحادية والنصف مساءً قبل أن تستكمل بعدها الرحلة إلى ولاية ميامي الأمريكية التي تُقيم فيها بعثة الأهلي ، ومن المقرر أن يصل الفريق إلى ميامي في الرابعة من عصر غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة.