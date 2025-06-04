شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة استعارة الأهلي لـ بيكهام من سيراميكا لمدة موسماً والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظراؤهم في سيراميكا على استعارة أحمد رمضان بيكهام لمدة موسماً مقابل 10 مليون جنيه، على أن يدفع الأهلي نحو 25 مليون جنيه حال رغبة النادي في شراء اللاعب نهائياً بعد إنتهاء الإعارة.

وتسلّم أحمد رمضان بيكهام تأشيرة السفر إلى أمريكا، بعدما أتم النادى الأهلى إجراءات التعاقد معه لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية البيع النهائى ، وتوجه بيكهام إلى سفارة أمريكا اليوم الأربعاء، وحصل على التأشيرة ونجح مسئولو القلعة الحمراء فى إنهاء إجراءات سفر اللاعب مع البعثة مساء اليوم للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وخرج أحمد رمضان بيكهام من معسكر فريق سيراميكا، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، فى ذهاب نصف نهائى كأس عاصمة مصر.

ويستهل الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، صاحب الأرض والجمهور، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وتترقب جماهير الأهلي مواجهة إنتر ميامى كونها تجمع بين المارد الأحمر صاحب التاريخ الكبير فى أفريقيا، وسط رغبة وآمال جماهيره بالفوز على ميسي "البرغوث" ورفاقه، وتعزيز حظوظه مبكرا فى مشوار التأهل إلى الدور التالى من المجموعة الأولى التى يوجد فيها أيضا بالميراس البرازيلى وبورتو البرتغالى.

وتقام مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي vs إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي vs بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي vs بورتو- (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.