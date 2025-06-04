شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستند للائحة الرابطة في أزمة عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

مازالت أزمة أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك مستمرة مع ناديه بشأن موعد نهاية عقده مع الفريق، سواء بنهاية مباراة كأس مصر مساء غد الخميس، أو لنهاية بطولة كأس عاصمة مصر التي تختتم 12 يونيو الجارى.

وأخطرت لجنة الانضباط مسئولو الزمالك بعدم الاختصاص في شكوى النادى ضد اللاعب، في الوقت أعلن فيه الزمالك التصعيد للحفاظ على حقوقه.

ويستند الزمالك في التمسك بموقفه باستمرار عقد زيزو مع النادى إلى لائحة مسابقات رابطة الأندية، والتي تؤكد أن الموسم ينتهى بنهاية كأس عاصمة مصر، حيث كشف مصدر بالزمالك أن لائحة المسابقات الخاصة برابطة الأندية تتضمن شرح لمصطلح موسم الدورى، والتي جاءت كالتالى .. الفترة التي تبدأ من إقامة أول مباراة لكرة القدم تنظم تحت رعاية الرابطة أو الاتحاد سواء كانت كأس السوبر أو في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين، وتنتهي بنهاية أخر مباراة تنظمها الرابطة سواء كانت في كأس الرابطة أو دوري نيل للمحترفين.

وأضاف المصدر أنه وفقا للائحة مسابقات الرابطة موسم زيزو ينتهى مع الزمالك يوم 12 يونيو.

ويسعى الزمالك لمنع الأهلى من قيد زيزو، بإفساد قيد اللاعب فى قائمة الأهلى المقرر مشاركتها بكأس العالم في فترة القيد الاستثائى التي حددها اتحاد الكرة للأهلى نظرا لمشاركته في كأس العالم للأندية.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بيراميدز في نهائى كأس مصر اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد القاهرة الدولى، وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائى كأس مصر في الثامنة و النصف من مساء غد الخميس، بإستاد القاهرة.

