شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد بيراميدز.. جميل عثمان صاحب أول هدف في نهائي الكأس وماييلي الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل المواجهة المرتقبة غدًا في نصف نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، نستعرض لمحة من سجل الأهداف التاريخي لهذه البطولة العريقة، الذي يحمل في طياته الكثير من الذكريات والأرقام المميزة.

يُسجل التاريخ اسم لاعب الزمالك جميل عثمان كصاحب أول هدف في تاريخ نهائيات كأس مصر، هذا الهدف الافتتاحي يُعد علامة فارقة في مسيرة البطولة، ويثبت عراقة نادي الزمالك في سجلاتها.

وأحرز عثمان هذا الهدف في المباراة النهائية للنسخة الأولى من البطولة عام 1921، والتي جمعت الزمالك مع الاتحاد السكندري.

وفيما يخص أحدث الأهداف في تاريخ البطولة، كان آخر هدف في نهائي النسخة رقم 92 من نصيب اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، سجل ماييلي هذا الهدف في شباك حارس مرمى زد إف سي، علي لطفي، ليُضيف اسمه إلى قائمة مسجلي الأهداف في النهائيات.

وتأهل فريق بيراميدز، لمباراة نهائي كأس مصر بعد الإطاحة بفريق البنك الأهلي في نصف نهائي المسابقة، فيما حجز الزمالك بطاقة العبور للمواجهة النهائية، بالفوز على حساب سيراميكا.

يبحث الزمالك عن لقب يزين به موسمه، بعد ضياع فرصة التتويج بلقب الدوري المصري، وإخفاقه في الحفاظ على لقب الكونفدرالية، ولم يصعد لمنصة التتويج إلا في مناسبة وحيدة، كانت بعد اقتناص لقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي في سبتمبر الماضي.

ويستهدف فريق بيراميدز، حصد الكأس لإضافة لقب جديد لخزائنه، بعد التتويج الهام ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد مواجهات الفريقين في بطولة الكأس، نجد أن الزمالك لعب ضد بيراميدز، في 3 مناسبات سابقة. اللقاء الأول بين الفريقين كان في نهائي البطولة لموسم 2018-2019، وحقق فريق الزمالك اللقب بالفوز بثلاثية دون رد.

اللقاء الثاني بين الفريقين أقيم لحساب الدور نصف النهائي لموسم 2021-22، وخسر الزمالك حينها فرصة الصود للنهائي بالخسارة 5-4 بركلات الترجيح.

اللقاء الثالث بين الفريقين لعب في إطار مواجهات الدور نصف النهائي لموسم 2022-23، وانتصر الزمالك بركلات الترجيح 7-6. ويعد بيراميدز آخر المتوجين بالبطولة، حيث انتصر على زد في المشهد النهائي.