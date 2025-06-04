شكرا لقرائتكم خبر عن فى الزمالك والأهلى.. أوجستى بوش صائد البطولات فى السلة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

توج فريق كرة سلة النادى الأهلى ببطولة دورى السوبر رجال على حساب الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-2 بمباريات BEST OF 5 ، ليواصل الفريق حص البطولات مع أوجستى بوش المدير الفني للفريق.

ويٌعد الإسبانى أوجستى بوش مدرب فريق كرة سلة الأهلى رجال، من المديرين الفنين الأجانب ممن تركو بصمتهم في صالات السلة المصرية ، منذ قدومه إلى مصر عام 2020.

تولى أوجستى تدريب سلة الزمالك في نوفمبر2020، ونجح في قيادتهم للتتويج بالدورى، والتتويج ببطولة أفريقيا لأفروليج BAL، والتي أقيمت تحت اشراف الاتحاد الدولى لأول مرة ليصبح أول مدرب على الإطلاق يفوز بلقب هذه البطولة.

وفى أغسطس من العالم التالى انتقل إلى تدريب سلة الأهلى، وحقق معهم الكثير من البطولات مقسمة إلى 3 بطولات دوري سوبر، ولقبين كأس مصر، بالإضافة إلى بطولة BAL و البطولة العربية و 4 ألقاب دورى مرتبط و لقب كأس السوبر خلال 4 مواسم فقط مع الأهلى.