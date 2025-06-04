شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من الزمالك على خطاب الجبلاية بشأن نهاية عقد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من اتحاد الكرة، بشأن موعد نهاية عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، والذى جاء فيه أن العقد ينتهى بنهاية كأس مصر.

وكشف مصدر بالزمالك، أن مجلس الإدارة سيقوم بالتصعيد على هذا الخطاب، بالتنسيق مع الشئون القانونية بالنادى، خاصة وأن الموسم الرياضى لم ينته بعد، بل هناك كأس عاصمة مصر تنتهى 12 يونيو الجارى.

كان الزمالك أرسل خطابين إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط يستفسر عن سبب عدم التحقيق والفصل فى الشكوى، وأكد النادى فى خطابيه أن عقد زيزو مع الزمالك ينتهى فى 1 يوليو المقبل، ومن ثمّ لا يحق له الانتقال إلى أى نادٍ آخر قبل هذا التاريخ، وتلقى الزمالك رد من اللجنة بعدم الاختصاص فى الشكوى.

وتلقى الزمالك إخطارا من لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى الشكوى، بالإضافة إلى خطاب اليوم من اتحاد الكرة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، في خطاب رسمي موجه إلى نادى الزمالك، انتهاء عقد اللاعب أحمد مصطفى السيد المعروف بـ"زيزو" مع نادي الزمالك، مع نهاية الموسم الكروي غدا الخميس بنهاية كأس مصر.

وجاء تأكيد الاتحاد ردًا على استفسار نادي الزمالك بشأن موعد انتهاء عقد اللاعب، حيث أوضح الاتحاد أن عقد "زيزو" المسجل لديه ساري المفعول حتى نهاية الموسم.

شدد الاتحاد على أن الموسم الرياضي 2024/2025 ينتهي بنهاية فترة المنافسة التي يحددها الاتحاد الدولي أو الكأس الوطنية، أيهما يبدأ أو ينتهي بآخر مباراة رسمية تنظمها المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد، أو يشارك فيها النادي.