الامارات | سيناريو تأهل الأردن إلى كأس العالم "مباشرة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى منتخب الأردن إلى حسم التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى، إذ سيحاول الخميس إلى التأهل مباشرة إلى نهائيات 2026، في حال فوزه على المنتخب العماني خلال المباراة التي تجمعهما في مسقط (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، مقابل خسارة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية في استاد "جذع النخلة" في البصرة (الساعة 22:15 بتوقيت الإمارات).

وفي المقابل ستتأكد مشاركة كوريا الجنوبية، أحد المنتخبات الآسيوية التي تشارك بانتظام في كأس العالم، في النهائيات للمرة 11 تواليا إذا تعادلت مع العراق.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، وسيكون التعادل مع منتخب العراق الذي يقوده المدرب جراهام أرنولد في أول مباراة له مع الفريق، كافيا لتأهل فريق المدرب هونج ميونج-بو مرة أخرى إلى كأس العالم.

ويحتاج العراق الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب إلى نقطة واحدة للإبقاء على آماله في التأهل المباشر قائمة، وسيتأهل الأردن الذي يحتل المركز الثاني في حالة الفوز على عمان مع خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية.

ويحتل منتخب عمان المركز الرابع برصيد عشر نقاط، والفوز على الأردن سيبقي فريق المدرب راشد جابر في المنافسة على التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى.

