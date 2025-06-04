شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يسيطر على مواجهات الإسماعيلى وعلى ماهر قبل موقعة كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض على ماهر المدير الفنى لفريق سيراميكا، تحديا جديدا أمام الإسماعيلى في الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

على ماهر ضد الإسماعيلى

وتعد مباراة اليوم هي الرابعة عشرة بين على ماهر والإسماعيلى في جميع المسابقات، حيث سبق ان واجه على ماهر الإسماعيلى في 13 مناسبة سابقة، حقق الفوز في مباراتين وسقط في 3 لقاءات وحسم التعادل 8 مواجهات ليسيطر على معظم المباريات، سجل لاعبو على ماهر 8 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وقاد على ماهر 5 أندية في مواجهات الإسماعيلى هي كل من "الأسيوطى، سموحة، إنبى، المصرى، مودرن فيوتشر"، وتعد مباراة اليوم الأولى مع سيراميكا أمام الإسماعيلى.

وحرص على ماهر على تحفيز لاعبيه بضرورة العودة من الإسماعيلية بنتيجة إيجابية للدفاع عن اللقب الذى يحمله الفريق، مستعيناً بالمباريات السابقة للدراويش والتى درس من خلالها نقاط القوة والضعف لدى أبناء تامر مصطفى لاستغلالها خلال اللقاء.

وتأهل سيراميكا إلى الدور نصف النهائى بعد الفوز على بتروجت فى الذهاب بنتيجة 4-1، ثم الهزيمة فى لقاء العودة بالدور ربع النهائى بنتيجة 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين.

جدير بالذكر أن سيراميكا أنهى مسابقة الدورى محتلاً المركز السادس برصيد 37 نقطة بمجموعة المنافسة على اللقب.