شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لليد يعتمد الحكمين محمد إسماعيل ومحمد كمال ضمن قائمة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أرسل الاتحاد الدولي لكرة اليد، خطابًا للاتحاد المصري، يفيد باعتماد الشارة الدولية للحكمين، محمد إسماعيل ومحمد كمال صالح ، واعتمادهم ضمن حكام الاتحاد الدولي لكرة اليد في الموسم الجديد، وإدراجهم في قائمته لموسم 2025/2026.

ومن جانبه أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، ترحيبه وسعادته بالخبر، وحرص رئيس الاتحاد، على تقديم التهنئة للحكمين محمد إسماعيل ومحمد كمال صالح، بهذه الخطوة المهمة في مسيرتهما.

وأكد فتحي أن هذه الخطوة تعد إضافة كبيرة للحكام الدوليين في مصر، بعد غياب سنوات، وأن العمل مستمر من أجل قادم أفضل.